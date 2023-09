Ue: da domenica in vigore fase transitoria Meccanismo adeguamento carbonio in frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta inoltre rendendo gradualmente disponibili strumenti dettagliati per aiutare le aziende ad attuare il meccanismo di transizione. Nella fase transitoria, il meccanismo si applicherà solo alle importazioni di cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Gli importatori Ue di questi beni dovranno comunicare il volume delle loro importazioni e le emissioni di gas a effetto serra (Ghg) incorporate durante la loro produzione, ma senza pagare alcun adeguamento finanziario in questa. Mentre agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati per il quarto trimestre del 2023, la prima relazione dovrà essere presentata solo entro il 31 gennaio 2024. Inoltre, per il primo anno di applicazione del Cbam sono state introdotte alcune flessibilità nella struttura, come l'uso di valori predefiniti per la comunicazione delle emissioni incorporate e la possibilità di utilizzare le norme di monitoraggio, comunicazione e verifica del Paese di produzione. (Beb)