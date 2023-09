© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pensione media per i pensionati in Russia nel 2024 sarà di 23.405 rubli (229,24 euro). Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero del Lavoro e della tutela sociale russo. Il dicastero ha aggiunto che in totale il prossimo anno il governo stanzierà oltre 10 mila miliardi di rubli (circa 98 miliardi di euro) per le pensioni. (Rum)