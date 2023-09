Rifiuti: presidente Municipio Roma XV, troppa confusione su aree impianti,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle tante dichiarazioni "che ormai da giorni - non ultime quelle di queste ore – stanno circolando sul tema romano dei rifiuti, generando non poca confusione, mi dispiace dover chiarire per l'ennesima volta la mia posizione rispetto al biodigestore che dovrebbe sorgere a Cesano. Mi dispiace per esempio dover ribadire che non si tratta di Sindrome Nimby; il Municipio XV è stato sempre disponibile al confronto senza mai escludere la possibilità di realizzare impianti anche sul proprio territorio". Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. Roma "ha bisogno di impianti e anche in tempi rapidi ma per quello di Cesano, come ripetuto più volte, non possiamo negare che la collocazione scelta, frutto peraltro della precedente amministrazione, sia davvero un grosso errore che ha fatto perdere tempo e rischia di farne perdere dell'altro". (segue) (Com)