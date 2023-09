Rifiuti: presidente Municipio Roma XV, troppa confusione su aree impianti, (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere negativo della Sovrintendenza - continua la nota - non è un fatto imprevisto ma è tra le motivazioni che per ben tre volte abbiamo ribadito esprimendo anche parere negativo come amministrazione municipale. Gli 'imprevisti' non fanno altro che confermare quanto sostenuto in questi anni. Parliamo di criticità reali e accertate su viabilità, logistica e collocazione, per un impianto che dovrebbe essere realizzato nella stessa zona in cui già insistono il deposito nazionale di rifiuti radioattivi con oltre 500 metri cubi di materiale e il Centro Ricerche Enea Casaccia, che aveva già espresso da tempo le sue perplessità sulla realizzazione del biodigestore poiché l'impianto ricadrebbe addirittura nell'area di competenza del piano di emergenza". (segue) (Com)