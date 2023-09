Rifiuti: presidente Municipio Roma XV, troppa confusione su aree impianti, (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte criticità "presenti anche nella vecchia Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto della precedente amministrazione" dice anche Torquati. "Non si tratta quindi di un capriccio o di un no a prescindere, ma di una posizione, la nostra, per non proseguire sulla strada sbagliata e che fa perdere ulteriore tempo; una posizione a garanzia dell'amministrazione capitolina e del Sindaco che intende portare Roma definitivamente fuori dall'emergenza rifiuti. Sarebbe quindi forse ora di fermarsi a riflettere e aprire un tavolo di confronto presieduto dall'Ufficio Commissariale con la Regione, la Città Metropolitana e aziende come Anas e Acea, per l'individuazione e la verifica di aree idonee posizionate a ridosso del Grande raccordo anulare e dei grandi svincoli delle principali assi viarie che possano finalmente garantire un esito positivo alla vicenda". (Com)