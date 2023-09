Lavoro: Calderone, collegamento con territori spesso dimenticato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'offerta formativa ha raccolto oltre 6 mila corsi di laurea triennale: spesso ci siamo dimenticati di mantenere lo stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i territori". Lo ha dichiarato Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso del convegno "Il lavoro, strumento di crescita e cambiamento" presso il Salone dell'Alto Artigianato italiano all'Arsenale di Venezia. "La società - ha spiegato - registra una sconfitta quando si parla di quello che i giovani hanno desiderio di fare, di quelli che stanno alla finestra in un contesto in cui non si mettono in gioco". "Anche noi genitori dovremmo interrogarci perché abbiamo disegnato dei percorsi, anche quelli legati al mondo dell'istruzione, in cui abbiamo voluto inserire delle aspettative che erano anche nostre. Il mito del figlio laureato è stato coltivato a prova del fatto di avere alcuni corsi universitari che non hanno uno sbocco sul mondo del lavoro", ha aggiunto. (Rev)