Migranti: Mantovano, distruggere barchini e individuare luoghi in cui vengono costruiti

- Per quanto riguarda il traffico di migranti, “l’intensificazione degli sforzi comuni deve farci collaborare ancora di più per distruggere i mezzi di fortuna adoperati nei viaggi della disperazione, a cominciare dai barchini, per individuare i luoghi nei quali essi vengono costruiti e scoprire così fornitori di materiali e motori”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo alla conclusione dei lavori della Conferenza internazionale “La Convenzione di Palermo e i suoi protocolli sulla tratta di persone e sul traffico di migranti: strumenti giuridici e operativi per affrontare le attività criminose nel contesto del Mediterraneo”. (Rin)