Bangladesh: stampa, centrale nucleare di Rooppur ha ricevuto carico di uranio russo

- Il primo carico di uranio per la centrale nucleare di Rooppur, in Bangladesh, è arrivato a destinazione oggi. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”. Il trasporto, secondo i protocolli di sicurezza, è stato effettuato sotto la guida dell’Esercito. Il personale militare è stato affiancato da vigili del fuoco e sanitari. Il combustibile radioattivo, giunto ieri all’aeroporto di Dacca dalla Russia, è stato trasportato a bordo di veicoli speciali. La consegna dovrebbe essere ufficializzata il 5 ottobre in una cerimonia virtuale con la partecipazione della prima ministra bengalese, Sheikh Hasina, e del presidente russo, Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, che si è recato in visita a Dacca all’inizio del mese, aveva annunciato la consegna per ottobre.(Inn)