Berlusconi: figli a kermesse partito, nostra famiglia è al vostro fianco

21 luglio 2021

- Spetta a voi tenere viva la passione, proseguendo lungo la linea che Silvio Berlusconi ha tracciato con la stessa coerenza, la stessa onesta intellettuale. "La nostra famiglia è al vostro fianco”. E’ quanto scrivono i cinque figli di Silvio Berlusconi in una missiva letta dal segretario del partito, Antonio Tajani, aprendo la kermesse di Forza Italia in coso a Paestum. “Silvio Berlusconi - si legge ancora nella missiva - per noi è stato il padre migliore da desiderare e per voi il fondatore di un partito politico, per molti solo Silvio. C’è denominatore comune in tutta quella che è stata la sua vita, ovvero l’amore”. (Rin)