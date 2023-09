Berlusconi: Tajani apre kermesse partito, è qui e in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è presente qui e in tutta Italia: "lo celebriamo non in maniera nostalgica ma guardando avanti, come lui vorrebbe e ci ha insegnato”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la kermesse del partito a Paestum dedicata a Silvio Berlusconi, che oggi avrebbe compiuto gli anni. “La cosa migliore da fare per rendergli omaggio è continuare a combattere le battaglie che dal 1994 ha combattuto”, ha aggiunto Tajani ribadendo che “dobbiamo rendergli onore facendo di Forza Italia la protagonista nel Paese ed in Europa”. (Rin)