Serbia: summit trilaterale a Belgrado con Ungheria e Emirati Arabi Uniti

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado il primo ministro ungherese Viktor Orban e il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Nel summit trilaterale il presidente serbo ha dichiarato che si è discusso di questioni riguardanti la cooperazione nei settori dell'alimentazione, dell'energia e dei trasporti, sottolineando che si è accennato alla possibilità di formare "società miste nel settore dell'allevamento di animali, in particolare dell'allevamento di bovini e ovini", e della necessità dello sviluppo delle strutture agricole, perché la Serbia ha solo il "5-6 per cento di copertura nei sistemi di irrigazione". Il capo dello Stato serbo ha sostenuto che nel colloquio si è valutata anche la creazione di "società miste per il petrolio e il gas" e che si è parlato anche di "questioni geopolitiche e degli avvenimenti nella regione". Nella conferenza stampa con Orban, Vucic ha quindi affermato che si è discusso "di logistica", poiché Serbia e Ungheria "non hanno porti e dipendono da altri Paesi come Romania e Grecia", e quindi "devono trovare nuove soluzioni per l'importazione e l'esportazione delle merci". (Seb)