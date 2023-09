Migranti: Meloni, parlato con Scholz, posizione tedesca su Ong è passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho parlato con il cancelliere Scholz nella giornata di ieri”: la posizione della Germania sulle Ong per l’Italia è un passo indietro. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a La Valletta, dove sta partecipando ai lavori dell’Euro Med 9. “L’unico modo per risolvere il problema è quello che stiamo facendo noi sulla dimensione esterna”, ha detto Meloni. “Ieri la Germania è arrivata con alcuni emendamenti, uno rappresenta un passo indietro, ovvero quello sulle Ong”, ha detto Meloni. “Abbiamo chiesto di avere tempo”, ha aggiunto. “Capisco la posizione del governo tedesco ma se loro vogliono tornare indietro sulle Ong noi proponiamo un altro emendamento“ secondo cui “il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti trasportati da una nave di un’Ong è quello dell’organizzazione non governativa”. (Rin)