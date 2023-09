Russia: Putin, Brics non è un'alleanza militare ma una piattaforma di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Brics non è un'alleanza militare, ma piuttosto una piattaforma per lo sviluppo di posizioni basate sulla sovranità e il rispetto reciproco. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla Conferenza parlamentare internazionale Russia-America Latina. Il presidente ha inoltre osservato che la Russia sostiene il desiderio dei Paesi latinoamericani di aderire ai Brics come partner a pieno titolo e cercherà di stabilire i legami del continente con l'Unione economica eurasiatica. (Rum)