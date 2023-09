Libano: ministro Energia, entro 30 giorni prevista scoperta petrolifera Blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro 30 giorni è prevista la scoperta di gas o petrolio nel Blocco 9 dell’offshore del Libano. Lo ha dichiarato Il ministro dell'Energia del Libano, Walid Fayad, nel suo discorso World Energy Summit in corso a Londra, secondo un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa. “Il quadro giuridico del settore petrolifero e del gas offshore in Libano è solido, poiché garantisce chiarezza, stabilità e visione agli investitori”, ha aggiunto il ministro, spiegando che il quadro comprende leggi e decreti sull’esplorazione e la produzione. "Tutti gli obblighi e i diritti dei nostri partner e investitori nel settore energetico nelle acque offshore libanesi sono stati inclusi nell'accordo di esplorazione e produzione", ha affermato Fayad, ricordando che "questo quadro ha attirato le più grandi società internazionali, tra cui TotalEnergies, Eni e Qatar Energy”. Inoltre, il ministro ha parlato della "nuova stabilità geopolitica in gran parte dovuta allo storico accordo sul confine marittimo con Israele concluso nell'ottobre 2022 sotto la guida del presidente Michel Aoun”. “Grazie a questa stabilità, ora abbiamo un patrimonio di oltre 400 miliardi di dollari”, ha proseguito il ministro, facendo riferimento a riforme economiche e commerciali che riguardano anche l’eliminazione di alcuni sussidi sui prodotti petroliferi. (segue) (Lib)