Libano: ministro Energia, entro 30 giorni prevista scoperta petrolifera Blocco 9 (2)

- Lo scorso 22 settembre, il ministro aveva modificato le coordinate del sito di perforazione esplorativa dopo che la compagnia francese TotalEnergies aveva informato il ministero delle difficoltà tecniche incontrate durante le operazioni di perforazione, chiedendo un aggiornamento della licenza. Si tratta, dunque, di una modifica tecnica, anche perché le licenze per le perforazioni esplorative assegnano generalmente due o tre siti, nell’eventualità in cui in uno di essi si riscontrino difficoltà. Le società, pertanto, hanno facoltà di cambiare il sito delle perforazioni in una zona vicina a quello inizialmente concordato. Nel caso del blocco 9 dell’offshore libanese, le perforazioni erano state avviate nel sito individuato in sede di stipula dell’accordo, ma erano state interrotte a causa di difficoltà nel penetrare i fondali rocciosi, dopo essere giunte a una profondità di 1.678 metri, sui 1.713 necessari per le ricerche di gas. Le attività di esplorazione nel Blocco 9 al largo del Libano erano iniziate il 24 agosto, mentre la piattaforma TransOcean Barents si trova nella zona di perforazione dal 16 agosto. TotalEnergies è l'operatore del Blocco 9 al largo del Libano e detiene una partecipazione del 35 per cento, insieme ai suoi partner, Eni (35 per cento) e QatarEnergy (30 per cento). (Lib)