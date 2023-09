Migranti: Meloni, insistiamo su attuazione di una missione navale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia insiste sull’attuazione di una missione navale nel Mediterraneo da attuare in accordo con le autorità del Nord Africa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a La Valletta, dove sta partecipando ai lavori dell’Euro Med 9. “La terza parte della missione Sophia non fu mai attuata perché la prima parte era un pull factor e fu annullata. C’è Irini” e “anche quello può essere uno strumento di cui parlare”, ha detto Meloni. Per agire “in modo efficace” è necessario “agire in modo diverso” e per farlo bisogna parlare con i Paesi del Nord Africa. (Rin)