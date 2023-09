Difesa: Procacci (Avio Aero), per noi l'innovazione è fondamentale, Torino è territorio catalizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi l’innovazione è fondamentale. L’aeronautica è un settore che evolve più rapidamente di altri. Lo ha affermato l'ad di Avio Aero Riccardo Procacci a margine del convegno per il centenario dell’industria aeronautica, organizzato questa mattina all’Unione Industriali di Torino. "Ho rimarcato come nell’aviazione commerciale - ha continuato Procacci -, negli ultimi 40 anni ogni singolo anno abbiamo ridotto il consumo dei nostri motori di oltre l’1 per cento e questo non si fa senza un’innovazione tecnologica che è nel nostro dna. Vivere in un territorio come quello Torinese, votato all’innovazione, per noi è fondamentale. Avere una scuola come il Politecnico e iniziative come la Città dell’Aerospazio, che sarà catalizzatore per chiunque voglia investire e innovare nel nostro settore, è fondamentale", ha concluso. (Rpi)