﻿﻿Difesa: Rauti, versatilità genio ferrovieri è risorsa preziosa in Italia e all'estero

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi, nella piazza di Castel Maggiore, Bologna, alla celebrazione del 150mo anniversario del Genio ferrovieri dell'esercito. "Nel tempo, la specialità ferrovieri del genio si è adeguata alle mutate esigenze operative della Difesa e degli scenari internazionali in continua evoluzione", ha detto il sottosegretario nel suo intervento. "Il Reggimento non solo mantiene viva la sua antica vocazione e tradizione ma si distingue per la sua versatilità operando in ambito ferroviario e nella bonifica del territorio da ordigni bellici inesplosi, confermandosi risorsa preziosa in Italia e all'estero". "Oggi - ha sottolineato Rauti - abbiamo di fronte una nuova generazione di donne e uomini del genio ferrovieri; tutti professionisti ben addestrati e preparati che, lavorando con passione, onorano l'uniforme che indossano e contribuiscono a rafforzare l'immagine dell'Esercito italiano in Patria e all'estero". Il reggimento genio ferrovieri concorre anche all'operazione "Strade sicure" nella città di Bologna dove attualmente ci sono 45 militari. "Il decreto legge immigrazione e sicurezza, approvato in consiglio dei ministri lo scorso 27 settembre, prevede il rafforzamento dell'operazione 'Strade sicure' che attualmente consiste di 5 mila militari su tutto il territorio nazionale e verrà incrementata con ulteriori 400 militari dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023. Di questi, 20 verranno assegnati a Bologna", informa Rauti, con delega del ministro Crosetto per l'operazione "Strade sicure". "Il personale delle Forze armate, prevalentemente dell'Esercito - aggiunge Rauti - sarà impiegato soprattutto nelle stazioni ferroviarie che rappresentano punti nevralgici. Una decisione che testimonia l'impegno del governo Meloni e della Difesa a fornire risposte concrete alle esigenze di sicurezza pubblica". Al termine della cerimonia, il sottosegretario Rauti ha annullato il francobollo del 150imo anniversario della costituzione della specialità genio ferrovieri. (Rin)