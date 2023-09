Uzbekistan: a Tashkent la mostra “L’Italia veste il cinema”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica primo ottobre a Tashkent nelle sale della Galleria di belle arti Nbu dell’Uzbekistan si inaugura la mostra “L’Italia veste il cinema. La sartoria Annamode per il cinema e la moda”, organizzata dall’ambasciata d’Italia a Tashkent. Lo riferisce un comunicato della sede diplomatica. Il panorama offerto dalla mostra “L’Italia veste il cinema”, curata da Clara Tosi Pamphili, storica della moda e del costume, e da Olga Strada, si apre sulla fertile stagione della cinematografia italiana e abbraccia un arco temporale ampio, dal 1955, con “Le notti bianche” di Luchino Visconti, al 2019, con la pellicola “5 è il numero perfetto” di Igort. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 15 novembre, propone una selezione di abiti provenienti dalla storica sartoria per il cinema Annamode Costumes e realizzati per film che hanno reso grande il cinema italiano nel mondo. Trenta costumi indossati da celebri icone del cinema mondiale – Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Toni Servillo, Vittorio Gassman, Charlotte Rampling – e creati dai più importanti costumisti italiani il cui lavoro è stato riconosciuto da premi molto prestigiosi. Il sodalizio di Piero Tosi con Luchino Visconti, Pier Palo Pasolini, Federico Fellini, come anche i nomi di Milena Canonero (vincitrice di quattro Premi Oscar per i migliori costumi) Nicoletta Ercole, Danilo Donati, Giancarlo Bertolini Salimbeni, Lina Nerli Taviani, Aldo Buti, Sergio Ballo, Marcel Escoffier e Nicoletta Taranta, hanno dato vita ad autentici capolavori. (segue) (Com)