Ue: Bitonci, su imballaggi posizione ideologica e poco concreta

- La proposta di regolamento europeo che vorrebbe promuovere il riutilizzo degli imballaggi anziché il loro riciclo "è totalmente ideologica e priva di dimostrazioni circa i benefici ambientali", ha detto il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci durante l'evento "Pwr quale impatto sul packaging per alimenti" tenutosi nella sede di Confindustria Emilia. "Il Parlamento si è già espresso contrariamente a questo intervento che avrebbe un impatto negativo su una filiera composta da 800.000 aziende e 6,3 milioni di dipendenti. Il nostro Paese ha superato gli obiettivi fissati dalla Commissione europea, posizionandosi al primo posto per la percentuale di rifiuti riciclati, un così drastico cambio di rotta metterebbe in ginocchio intere economie. La Lega ha a cuore il comparto degli imballaggi e continuerà a battersi in sede europea e nazionale per contrastare misure che vorrebbero minare questa filiera. In passato ci siamo riusciti con la Plastic tax, una tassa spinta dai Cinque stelle, che abbiamo sventato prorogandone l'entrata in vigore. Nel mentre - ha concluso - i produttori si sono fatti carico degli investimenti procedendo ad una progressiva sostituzione della plastica con relativi costi, adeguamenti che intendiamo supportate con incentivi". (Rin)