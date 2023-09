Periferie: Battilocchio (FI), bene operazione legalità in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Polizia di Stato per la vasta operazione di polizia giudiziaria di queste ore nel nord della Puglia: 400 operatori della Polizia, coordinati dal Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine, hanno portato avanti un'azione poderosa di contrasto alla criminalità, in particolare ad Andria, quartiere San Valentino, a Bitonto, nel Borgo antico e nella zona 167, conosciuta come la 'Scampia' locale, ed a Cerignola. Dopo le operazioni ad alto impatto di queste settimane, un altro messaggio forte dello Stato: non possono esistere zone franche in Italia". È quanto dichiara, in una nota, Alessandro Battilocchio, di Forza Italia, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie. "Lo Stato non indietreggia e non si lascia intimidire e non indietreggia - continua il parlamentare -. Non possono esistere cittadini di serie Z e lo Stato è impegnato, a tutti i livelli, in un'azione di presidio del territorio e di ripristino della legalità, che sta andando avanti con rinnovato vigore. La commissione d'inchiesta periferie sta seguendo con attenzione questa fase e proseguirà nel suo lavoro di monitoraggio, analisi, proposta e presenza".(Com)