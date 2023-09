Rifiuti: Bonessio-Luparelli (Avs), follia trasferenza balle a Villa Spada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caricare a Villa Spada i rifiuti verso il futuro inceneritore di Santa Palomba "è una follia. Quello che prima era solo un sospetto adesso è una certezza: l'Amministrazione comunale sta cercando di individuare delle aree nelle zone periferiche di Roma dove caricare i rifiuti provenienti dai camion compattatori di raccolta stradale direttamente sui container diretti alla stazione di Santa Palomba". È quanto si legge in una nota dei consiglieri capitolini del coordinamento Verdi Sinistra, Ferdinando Bonessio e Alessandro Luparelli. "In questo modo si continua a far pagare ai cittadini l'incapacità di scegliere una vera economia circolare. Bruciare i rifiuti indifferenziati, infatti, è l'antitesi dell'idea stessa di economia circolare - aggiungono -. Ancora una volta i fatti dimostrano che non solo la pratica dell'incenerimento è assurda, dannosa, non in linea con le Direttive europee e non è risolutiva dei problemi. Ma anzi ne crea molti altri a partire dalla gestione del trasporto. Oltre a non offrire una soluzione al trattamento dei rifiuti, questa modalità andrà a incidere negativamente sulla qualità della vita dei residenti a causa dell'incremento esponenziale del livello di traffico e dell'inquinamento ambientale". (segue) (Com)