Rifiuti: Bonessio-Luparelli (Avs), follia trasferenza balle a Villa Spada (2)

- "Aggiungiamo che la zona di Santa Palomba, scelta per la costruzione dell'inceneritore, è collocata lungo la linea ardeatina soggetta a vincoli ambientali e archeologici. Per cui portare i rifiuti in quell'area sud di Roma andando a impattare anche sugli abitanti dei Comuni limitrofi come Pomezia, Ardea e Albano è una strategia semplicemente folle - proseguono Bonessio e Luparelli -. Pertanto, invitiamo il sindaco a Gualtieri a fermare la procedura e ad affidarsi a una Commissione nazionale e internazionale di super esperti che possano indicare le soluzioni migliori per Roma. Ricordiamo inoltre che solo qualche giorno fa la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha dato parere negativo alla realizzazione del biodigestore da cento mila tonnellate annue a Cesano. Questo dimostra ancora una volta che i mega impianti non sono strutture sostenibili e accettate dalla comunità dei residenti. Continuiamo a dire che la soluzione sono i piccoli impianti a basso impatto ambientale distribuiti su tutto il territorio dei 14 Municipi della città". (segue) (Com)