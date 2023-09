Carceri: Centinaio, bene visita Ostellari a istituto penitenziario Pavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della visita lunedì prossimo del sottosegretario Andrea Ostellari al carcere di Pavia dimostra ancora una volta l'attenzione del governo nei confronti della città, soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. "La casa circondariale di Torre del Gallo è stata infatti teatro negli ultimi anni, e anche recentemente, di episodi di violenza da parte dei detenuti, a danno degli operatori e della stessa struttura. Accompagnerò personalmente il sottosegretario alla Giustizia Ostellari, al quale è affidata la delega al trattamento dei detenuti, sia nella visita all'istituto penitenziario sia negli incontri con il prefetto, con il presidente del tribunale di Pavia e con la dirigente e il personale del penitenziario. Vogliamo ascoltare dalla viva voce di chi lavora sul campo ogni giorno quali sono i problemi da risolvere e cosa possiamo fare per intervenire in tempi brevi, così da sostenere l'azione della polizia penitenziaria, salvaguardarne la sicurezza e migliorare le condizioni dei detenuti nella struttura. Le richieste di attenzione che provengono da chi opera in situazioni così difficili non possono rimanere inascoltate. Ringrazio quindi il sottosegretario Ostellari per aver raccolto prontamente l'invito a venire a Pavia", conclude. (Com)