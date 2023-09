Lazio: Rocca, opacità su conti ereditata, ma cattivi noi se aumenta biglietto Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati "10 anni per pulire l'opacità contabile e per evitare sorprese" da parte della Corte dei Conti. "Gradite o meno le prescrizione normative devono essere affrontate e rispettate. Non è con la creatività che si risolve il problema. Il volto scuro che ho, non è quindi per il lavoro della Corte del Conti, ma per il lavoro che dovremo affrontare e per le risorse che non ci sono, con i servizi che dovremmo garantire. Noi ereditiamo questa situazione ma i cattivoni poi saremo noi se dovesse aumentare il biglietto Atac". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo il giudizio di parifica della Corte Conti sul rendiconto generale dell'esercizio regionale del 2022, dove non sono stati parificati 170 milioni di euro. "Volevamo evitare il discorso dell'aumento dei biglietti Atac: il tema della carne viva è reale e lo scontiamo. Ma questo è quello che abbiamo ereditato: poi la memoria corta porterà a dire che i cattivacci saranno quelli che oggi potrebbero tagliare sulla biglietteria Atac", ha concluso Rocca. (Rer)