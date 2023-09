Femminicidio: Zanella (Avs), interrogazione su chiusura Centro antiviolenza Cogollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri antiviolenza "sono un baluardo del contrasto alla violenza sulle donne. Proprio mentre aumentano i casi di Codice rosso nel territorio del vicentino, sta per chiudere quello di Cogollo del Cengio: il Centro non è in grado di garantire l’obbligo di restare attivo h24. Sarebbe necessario più personale. Nella nostra Regione sono attualmente attivi 26 centri antiviolenza, 38 sportelli e 28 case rifugio, ma queste realtà devono essere sostenute e occorre un impegno economico maggiore per scongiurarne la chiusura". Lo dichiara Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verde e sinistra alla Camera, che aggiunge: "Sul caso di Cogollo presenterò una interrogazione perché sapere come si intenda intervenire mentre la prossima settima insisterò nell’ambito del provvedimento sulla violenza domestica per sapere quanti il governo voglia investire nei Centri antiviolenza e nella formazione: un mio emendamento in questo senso è già stato bocciato dalla destra in commissione".(Rin)