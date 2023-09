Rifiuti: Erbaggi (Fd'I), no a trasferenza a Villa Spada e a impianto al Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'identificazione di Villa Spada e l'ex Tmb Salario "come aree per la preparazione, lo stoccaggio e il caricamento dei rifiuti verso il presunto e futuro termovalorizzatore Santa Palomba o come aree destinate ad ospitare impianti di trattamento rifiuti, siamo fortemente contrari". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi. "Ancora una volta dal Comune di Roma un'idea fuori luogo che non tiene conto né del posizionamento dell'area, né della viabilità, né tantomeno del confronto con i cittadini. Siamo stanchi di un'Amministrazione ombra, che non dialoga con i romani e che impone scelte prese in quelle stanze buie dove la popolazione e le opposizioni non vengono mai invitati al confronto - aggiunge -. Ci lascia basiti l'atteggiamento della Giunta Gualtieri che ha evidentemente, trai suoi piani, quello di continuare a martoriare una comunità e un territorio che hanno dato fin troppo in tema di rifiuti alla Città di Roma. Il sindaco cambi rotta o si dimetta".(Com)