Energia: M5s, governo chiarisca osservazioni Commissione Ue su RePowerEu

- "Il ministro Pichetto Fratin chiarisca in modo puntuale quali sono stati i rilievi che la Commissione europea ha inviato sul RePowerEu. Da un articolo pubblicato oggi su 'Il Sole 24 Ore' apprendiamo che da Bruxelles sono arrivate osservazioni su 16 delle 17 misure inviate". Lo scrive in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Industria alla Camera, Enrico Cappelletti. "In un'ottica di dibattito trasparente, vorremmo sapere di cosa si tratta, in particolare se per alcuni progetti che riguardano la realizzazione di nuove infrastrutture per il gas è stato sollevato il mancato rispetto dell'applicazione del principio 'non arrecare danno all'ambiente'. Diversamente dal Piano Mattei, che si sta rivelando solamente uno strumento di propaganda - spiega Cappelletti - il RePowerEu è un importante strumento che assieme al Pnrr libererà entro il 2026 investimenti strategici per la riduzione dei consumi energetici e degli approvvigionamenti dall'estero. Risorse che stimoleranno la produzione di beni e tecnologie della filiera produttiva nazionale e l'impiego di tecnologie utili alla decarbonizzazione e alla riduzione dei costi energetici per cittadini e imprese. Per questo - conclude - abbiamo chiesto al presidente della commissione Industria della Camera, Alberto Luigi Gusmeroli, che il ministro Fratin venga a riferire in Parlamento e ci renda edotti. Il RePowerEu è un'occasione storica per affermare la transizione ecologica, non possiamo sprecarla". (Com)