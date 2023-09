Germania: esplosione Ratingen, autore accusato di nove tentati omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Duesseldorf ha accusato di nove tentati omicidi e incendio doloso l’autore dell’esplosione avvenuta in un condominio di Ratingen, in Nordreno-Vestfalia, nella giornata dell’11 maggio scorso. Rimasto ferito nella deflagrazione, l’uomo, arrestato nell’immediatezza dei fatti e da allora detenuto, avrebbe lanciato “diversi litri di benzina” contro agenti di polizia e vigili del fuoco alla porta della sua abitazione, per poi lanciare del tessuto in fiamme contro di loro. Due agenti e sette pompieri sono stati investiti da “una palla di fuoco”, riportando gravi ustioni. Il personale era accorso sul posto dopo essere stato allertato da un altro abitante del condominio. In totale, l’esplosione ha causato 35 feriti. (segue) (Geb)