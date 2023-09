Speciale difesa: Russia, Cremlino, nessun commento su partecipazione gruppo Wagner all'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il ministero della Difesa russo può dire se la compagnia paramilitare Wagner può partecipare nuovamente all'operazione militare speciale in Ucraina. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, rispondendo ad una domanda in merito nel corso di una conferenza stampa. Ieri sera, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un incontro con il vice ministro della Difesa russo, Yunus-Bek Yevkurov, e il colonnello in pensione Andrej Troshev. Secondo alcuni media, Troshev è il principale candidato alla successione del fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin. Commentando le indiscrezioni, Peskov ha precisato solo che Troshev lavora già per il ministero della Difesa. (Rum)