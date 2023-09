Speciale difesa: Sardegna, inchiesta associazione mafiosa, oggi i primi interrogatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sull'associazione si stampo mafioso con intrecci tra criminalità locale e istituzioni che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di 31 persone fra cui l'ex assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia. In tutta la Sardegna i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni: i militari si sono presentati all'Università di Sassari, nella sede dell'Assessorato all'Agricoltura, dell'Ares e negli ospedali Marino, Brotzu e Binaghi dove prestava servizio il primario Tomaso Gerolamo Cocco, responsabile della struttura della terapia del dolore anche lui finito in carcere nella stessa inchiesta. Potrebbero esserci nuovi indagati nell'inchiesta che ha portato 13 persone in carcere e 18 ai domiciliari. Oggi è in programma l'interrogatorio dell'ex assessore regionale Gabriella Murgia, difesa dall'avvocato Enrico Maria Meloni, e Mario Antonio Floris, difeso da Lorenzo Soro. (Rsc)