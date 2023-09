Speciale difesa: Tunisia, il leader islamsita Ghannouchi inizia sciopero della fame in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento polirico islamista tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha iniziato oggi uno sciopero della fame. Lo ha riferito il suo consigliere politico, Riad al Shuaibi, su Facebook, spiegando che Ghannouchi si schiera al fianco di Jawher Ben Mubarak, leader del Fronte di salvezza nazionale (coalizione di opposizione tunisina), che sta portando avanti anch'egli uno sciopero della fame. Il Comitato per la difesa dei detenuti politici ha dichiarato che lo sciopero della fame è stato deciso per protestare contro "la farsa giudiziaria condotta dal giudice istruttore presso l'ufficio 36 dell'Unità antiterrorismo". L'avvocato ed ex ministro dei diritti umani Samir Dilou, membro del team di difesa dei detenuti, ha detto che le conseguenze fisiche dello sciopero della fame è attribuibile alla magistratura. A suo avviso, la mancanza di condizioni per un processo equo ha spinto la squadra di difesa a sostenere i detenuti nella loro decisione di intraprendere tale misure estrema. Ghannouchi è stato arrestato dalle autorità tunisine lo scorso aprile per presunto "complotto contro la sicurezza dello Stato”. (Tut)