Speciale difesa: Bosnia, ministro Difesa, contrari a Ungheria come guida di missione Eufor Althea

22 luglio 2021

- Le autorità della Bosnia Erzegovina stanno cercando di impedire che l'Ungheria assuma il comando della missione Eufor Althea di stanza nel Paese balcanico. Il motivo sarebbe legato allo stretto rapporto che il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha stabilito con il presidente Repubblica Srpska (entità serba), Milorad Dodik. La notizia è stata confermata dal ministro della Difesa bosniaco, Zukan Helez, alla vigilia del suo viaggio a Vienna per incontrare l'omologa austriaca Klaudia Tanner, secondo quanto riporta la stampa locale. Il governo austriaco ha precedentemente annunciato che intende abbandonare la nomina (che di regola si protrae da anni) dei suoi generali come comandanti della missione europea, la quale monitora il rispetto dell'Accordo di Dayton e la situazione della sicurezza nel Paese balcanico, perché ha bisogno di tutte le risorse militari del Paese per controllare la crisi dei migranti. (Seb)