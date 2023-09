Speciale difesa: Saccani Jotti (FI), approvata mia risoluzione su programma "Soldato sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La risoluzione metterà la Difesa nelle condizioni di avviare a breve iniziative tese ad integrare ed ottimizzare gli obiettivi del programma 'Soldato sicuro' già autorizzato dal Parlamento. Il progetto si avvarrà della collaborazione del dipartimento di Medicina dei sistemi dell'Università di Roma Tor Vergata e del dipartimento di Neurologia della Miami Miller School of Medicine di Miami in Florida". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Gloria Saccani Jotti, in merito al via libera alla risoluzione sul programma "Soldato sicuro".