Ue: Fitto, politica di coesione è priorità per l’Italia e l’Europa, agire per preservarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di coesione è una priorità per l’Italia e l’Europa ed occorre agire subito per preservarla. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che ha partecipato ai lavori del Consiglio informale Affari generali in formato Coesione, convocato dalla presidenza di turno spagnola a Murcia, alla presenza dei responsabili della politica di coesione dei Ventisette e della commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. La discussione si è incentrata sul futuro della politica di coesione, anche alla luce delle sfide a cui si trova di fronte l'Unione europea, dell'esperienza maturata nei cicli precedenti e del modello utilizzato per il Next Generation. "Proprio perché dobbiamo salvaguardare la politica di coesione – ha detto Fitto – dobbiamo dimostrarci coraggiosi ed ambiziosi e non dobbiamo aspettare il 2027 ma agire subito". “E’ in corso un importante dibattito sull'allargamento e sulla capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri e certamente la politica di coesione sarà uno degli aspetti centrali che saranno oggetto di discussione: spetta a noi, responsabili della coesione, essere protagonisti di questa riflessione", ha affermato il ministro. (segue) (Com)