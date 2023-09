Ue: Fitto, politica di coesione è priorità per l’Italia e l’Europa, agire per preservarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto alla ‘trappola della sviluppo’, rammentata anche oggi dalla commissaria Ferreira e oggetto dell’ottavo rapporto sulla coesione della Commissione europea, l’Italia si trova nella situazione di maggiore criticità, nonostante sia il secondo Paese in Europa per quantità di risorse assegnate”, ha continuato Fitto. “Questa situazione necessita di interventi correttivi e riformatori urgenti, sotto il profilo della flessibilità, della semplificazione e della concentrazione delle risorse su priorità e interventi di effettivo sviluppo, anche attraverso l’adeguamento dell’accordo di partenariato, frutto di un contesto socio economico precedente alle due crisi mondiali, e di un adeguamento dei programmi alle reali necessità del Paese e al pieno raggiungimento degli obiettivi della coesione”, ha sottolineato il ministro. Fitto ha ringraziato la Commissione Ue per la proposta Step (la Strategic Technologies for Europe Platform), "che mira ad introdurre quella flessibilità nell'uso dei fondi che il governo italiano aveva chiesto già da tempo", sottolineando la necessità che in seno al Consiglio si giunga presto ad un accordo, non solo sul Regolamento ma anche sulla dotazione di risorse finanziarie aggiuntive adeguate". (Com)