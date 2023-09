Trasporto aereo: premier portoghese, nessuna preferenza su cessione Tap "aperta ed equa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento di cessione della compagnia aerea di bandiera del Portogallo Tap sarà "aperto ed equo". Lo ha detto il premier portoghese Antonio Costa, interpellato a margine dell’EuroMed 9 in corso a La Valletta, risponde a chi gli chiede se abbia preferenze sul gruppo a cui cedere la maggioranza di controllo della compagna di bandiera. Il governo lusitano ha annunciato ieri di aver approvato la privatizzazione del vettore aereo: tra i gruppi in lizza per rilevarlo figurano Lufthansa, Air France-Klm e Iag (British e Iberia). (Rin)