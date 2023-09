Migranti: Commissione Ue, importante coordinamento fra Ong e autorità Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che le Ong che operano nel salvataggio di migranti si coordinino con le autorità degli Stati membri per salvare vite umane. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Non commentiamo alcuna affermazione o studio" in merito al fatto che le Ong rappresentino un fattore di attrazione per la migrazione", ha detto in risposta a una domanda di alcuni giornalisti. "Penso che la nostra posizione sia molto chiara sulla necessità di salvare vite umane, ma anche di assicurare un approccio coordinato alla ricerca e al salvataggio tra tutti gli attori coinvolti, e questo coinvolge anche le Ong", ha aggiunto. "È importante che le Ong si assicurino che tutte le loro attività siano svolte anche in collaborazione con le autorità statali. Per questo è importante che ci sia un chiaro coordinamento fra tutti gli attori interessati in questo senso, proprio con l'obiettivo di salvare vite umane", ha concluso. (Beb)