Spagna: Partito nazionalista basco, no a Feijoo per suo discorso “generico e contraddittorio”

- Il portavoce del Partito nazionalista basco, Aitor Esteban, ha dichiarato di non aver voluto negoziare con il Partito popolare (Pp) l'investitura alla presidenza del governo spagnolo di Alberto Nunez Feijoo a causa del suo discorso nel complesso “generico e contraddittorio", nonché "deludente" nelle questioni territoriali. "Non vuole costruire ponti con nessuno, nemmeno con il Pnv. Negli ultimi mesi abbiamo seguito molto da vicino le sue dichiarazioni dentro e fuori la tribuna e i suoi interventi parlamentari di questa settimana. Non sappiamo chi sia Feijoo, ma sappiamo che non è chi dice di essere", ha affermato l'esponente indipendentista. (Spm)