Legge Bilancio: Paita (Iv), mancano le strategie per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio fare allarmismo, ma la maggioranza e il governo stanno un po' liquidando con superficialità le tensioni sui mercati. Non sono ottimista, perché abbiamo un debito alto che non è sostenibile con la crescita attuale. E il governo non ha strategie per affrontare il tema della crescita". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, a Skytg24. "Faccio l'esempio del Pnrr, che è un importante volano di crescita: ora è il momento della verità. Bisogna dire con chiarezza - ha aggiunto Paita - che questo governo non sta dimostrando di essere in grado di portare a fondo questo piano, né dal punto di vista delle opere infrastrutturali né dal punto di vista delle riforme". (Rin)