Mafia: Delmastro, pentastellati turisti della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri alla Camera dei deputati, con il decreto Giustizia, il governo Meloni ha preservato le intercettazioni contro la criminalità organizzata e per i reati più gravi. Oggi il M5s, per bocca di Cafiero de Raho, farnetica di presunti ed inesistenti regali ai corrotti", dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Delle due l'una: o non sanno quel che dicono e vivono l'impegno parlamentare come turisti della democrazia, o siamo alla malafede più conclamata. Gli italiani sappiano che abbiamo salvaguardato lo strumento principe della lotta alla criminalità organizzata, per il Movimento cinque stelle e per l'ipotesi della buonafede proveremo con dei disegnini".(Com)