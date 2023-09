Roma: assessore Urbanistica, prossima settimana esce bando per progetto Fori Imperiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando per il concorso internazionale per la progettazione della riqualificazione dei Fori Imperiali "sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea la prossima settimana". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, interpellato in occasione della presentazione delle linee guida per la progettazione del recupero della ex Fiera in Campidoglio. "Penso sia quello il momento da cui si potrà procedere a parlarne con certezza, anche qui parliamo di un progetto internazionale", ha aggiunto. (Rer)