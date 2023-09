Lazio: riunito Comitato Udc con Cesa-Brachetti-Binetti, incontri nei territori per Amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito il Comitato regionale del Lazio dell'Udc alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del Commissario Regino Brachetti e della Senatrice Paola Binetti. Alla riunione, durante la quale è stato deciso di avviare una serie di incontri itineranti in tutte le province su diversi punti programmatici come sanità, formazione-lavoro e giovani - erano presenti tutti i dirigenti e commissari provinciali dell'Udc, con i quali si sono definiti alcuni passi operativi e organizzativi per procedere alle prossime competizioni elettorali Amministrative, nel Lazio, in cui andranno a votare circa 140 comuni. Nel corso dell'incontro – si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa nazionale dell'Udc - "è stata messa in evidenza la necessità di far emergere di più i territori e di ritornare ad una Politica che restituisca la giusta funzione ai partiti come espressione di una comunità e non dei singoli". (Com)