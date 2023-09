Berlusconi: Barelli (FI), mio leader per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel giorno del suo compleanno, tutta la comunità politica di Forza Italia si riunirà a Paestum per ricordare il presidente Berlusconi”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che parla di “un giorno speciale, da vivere con inevitabile nostalgia ma con uno sguardo verso il futuro, come lui faceva sempre”. “Un futuro – ha sottolineato – in cui porteremo i suoi insegnamenti, le sue idee, i suoi progetti, i suoi valori, il suo amore per l'Italia”. “Buon compleanno, presidente, da tutti noi", ha concluso Barelli. (Rin)