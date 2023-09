sanità: Fondazione Policlinico Gemelli vince premio Top Italian Hospital ai Biha di ClassEditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione del premio Best Italian Hospital Awards (Biha) organizzato da ClassEditori, ha visto protagonista Fondazione Policlinico Gemelli alla quale è stato assegnato il riconoscimento Top Italian Hospital. Il premio è stato ritirato dal professor Marco Elefanti, Direttore Generale di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, mentre per la categoria miglior Gruppo privato di eccellenza, nella quale il Gemelli si è collocato al secondo posto dopo il Gruppo San Donato, ha ritirato il premio il professor Sergio Alfieri, componente del CdA e Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali e Endocrino-Metaboliche di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Nella classifica dei Biha, il Gemelli figura anche nella top tre italiana dei Centri Oncologici, insieme a Ieo e San Raffaele di Milano. (segue) (Com)