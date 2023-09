sanità: Fondazione Policlinico Gemelli vince premio Top Italian Hospital ai Biha di ClassEditori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Best Italian Hospital Awards (Biha) è la prima iniziativa editoriale in Italia che premia le performance delle strutture ospedaliere nazionali, raccontando il ruolo strategico dei centri di eccellenza all'interno del sistema Paese. Il premio è suddiviso in 4 categorie Best Italian Hospital: Policlinici, Centri Cardiovascolari, Centri Oncologici e Centri Ortopedici. Vengono inoltre assegnati dei premi speciali per eccellenze Top Hospital, Best Regione, Best Digitale, Best Gruppo Privato e Best Ricerca Medicina di Genere. I premi vengono assegnati secondo uno score multiparametrico comprendente performance clinica, di formazione, di ricerca, digitali e reputazionali validato da un Advisory Board del quale fanno parte personalità del mondo accademico, medico-scientifico e manageriale. (Com)