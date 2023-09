Imprese: Lega, Cersaie vetrina dell'eccellenza made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, il deputato Massimo Bitonci, ha visitato stamani Cersaie, il Salone internazionale della ceramica e dell'arredobagno, giunto alla sua 40esima edizione. Durante la visita, il sottosegretario, insieme all'ex deputata della Lega Benedetta Fiorini, si è soffermato tra gli stand per ascoltare le richieste del mondo imprenditoriale, accompagnati dal presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani. "Il comparto della Ceramica rappresenta un'eccellenza del made in Italy, frutto di studio, sviluppo tecnologico e innovazione. Il nostro obiettivo è accompagnare queste centinaia di imprese nelle sfide del futuro, sburocratizzando le procedure, rendendole sempre più competitive, agevolandole nell'export e incentivando la ricerca e lo sviluppo, insieme alla formazione dei 19.000 addetti. Attraverso il ddl incentivi e il ddl made in Italy, puntiamo a supportare questa filiera, che porta avanti una storia per il nostro Paese ricca di tradizione e artigianato e che vede l'Italia come leader indiscusso nella produzione di piastrelle e rivestimenti ceramici", afferma in una nota Bitonci. (Com)