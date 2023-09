© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: Tokayev, proseguiamo cooperazione con la Russia, sanzioni controproducenti - Il Kazakhstan non ha assunto una linea “anti-Russia” e prosegue con convinzione il percorso di cooperazione globale con quel Paese. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel corso di una intervista concessa a “Kazinform” durante la sua visita ufficiale a Berlino. I due Paesi, ha ricordato il presidente, “hanno una lunga tradizione di cooperazione in vari ambiti, inclusi i legami umanitari”. Quanto alle durissime sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, Tokayev ha ricordato che “durante la recente sessione dell’Assemblea generale Onu e in altri miei discorsi, ho evidenziato che questo tipo di confronto è assolutamente controproducente dal punto di vista del ripristino delle relazioni internazionali, che si sono erose a causa del peggioramento della situazione globale”. Il Kazakhstan, ha precisato il capo dello Stato, “non ha beni che rientrino nell’ambito delle sanzioni, e di conseguenza non li commercia. Il Kazakhstan non prende nemmeno parte alla cosiddetta importazione parallela verso la Russia. Per quanto riguarda il commercio dei beni tradizionali, continua ad aumentare, e lo scorso anno il volume del commercio Kazakhstan-Russia ha raggiunto 25 miliardi di dollari”. (segue) (Res)