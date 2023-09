© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania-Kazakhstan: delegazioni discutono rafforzamento legami commerciali ed economici - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in visita a Berlino, e il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, hanno avuto una riunione a livello di delegazioni ieri, incentrata sul rafforzamento dei legami commerciali ed economici. Lo riferisce un comunicato della presidenza kazakha. Tokayev, si legge nella nota, ha ribadito che il Kazakhstan attribuisce la massima importanza allo sviluppo della cooperazione con la Germania, un partner chiave nell’Unione europea e uno dei principali investitori nell’economia kazakha. L’interscambio commerciale ha raggiunto 2,8 miliardi di dollari l’anno scorso, registrando un aumento del 25 per cento. Il leader di Astana ha sottolineato, però, che c’è il potenziale per un ulteriore rafforzamento dei legami commerciali ed economici e ha assicurato la disponibilità da parte kazakha a creare le condizioni necessarie per una più ampia presenza delle imprese tedesche. Tra le aree prioritarie sono state indicate l’industria petrolchimica, quella metallurgica, con particolare riferimento alle terre rare, l’energia verde, i trasporti, la logistica e l’agricoltura. (Res)