I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Caivano: Urso incontra don Patriciello - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è arrivato a Caivano (Napoli). Prima visita alla parrocchia San Paolo Apostolo, dove il ministro ha incontrato Don Maurizio Patriciello. Urso farà poi visita all’Istituto Superiore “F. Morano” dove incontrerà il personale docente e gli studenti. Quindi si recherà all'ufficio del commissario di Governo, Fabio Ciciliano, per una riunione operativa sullo stato di avanzamento delle iniziative di riqualificazione e per un incontro con una rappresentanza delle imprese del territorio. Alle 12, presso gli uffici del Commissario, si terrà un punto stampa. (segue) (Rin)